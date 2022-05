Arouca mantém-se e trio tenta a salvação na última jornada: as contas da permanência na Liga Bwin

Com a derrota em casa com o Famalicão (2-3), o Belenenses SAD sabe que o playoff é agora a única forma de garantir ainda a permanência na Liga Bwin. De resto, este resultado garante ao Arouca a continuidade no principal escalão - tem vantagem no confronto direto com o Tondela em caso de igualdade pontual - e fecha o trio de equipas que ocuparão os lugares de descida. A última jornada definirá quem, de entre Tondela, Moreirense e Belenenses SAD, vai ao playoff com o 3.º da Liga Sabseg e quem são os outros dois que descem diretamente à 2.ª Liga.





Arouca

O Belenenses SAD é quem está em pior situação, pois precisa que o Tondela perca (em caso de igualdade pontual a 28 tem desvantagem no confronto direto com os beirões) e que o Moreirense não ganhe para ainda conseguir ir ao playoff. O Tondela, por seu turno, sabe que uma vitória garante logo o playoff, atirando os outros dois adversários para a descida direta. Quanto ao Moreirense, tem de fazer sempre um resultado melhor do que o Tondela para acabar à sua frente, sabendo que num cenário de igualdade pontual (ou seja, se empatar e o Tondela perder) tem vantagem no confronto direto com os beirões.Arouca-Belenenses SAD, Moreirense-Vizela e Tondela-Boavista, todos às 15h30 de sábado, são os jogos onde tudo se decidirá.15.º, 30 pontos16.º Tondela, 27*17.º Moreirense, 26**18.º Belenenses SAD, 25***playoff com o 3.º da Liga Sabseg**Descida direta à Liga Sabseg