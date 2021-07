Arouca vence Famalicão em jogo de preparação

O Arouca venceu, esta terça-feira, o Famalicão por 2-0, naquele que foi o segundo encontro de preparação para as duas formações nesta pré-temporada.





Num encontro disputado em Famalicão, os arouquenses chegaram à vantagem ainda no primeiro tempo, por intermédio de Arsénio. Na segunda parte, o médio Eugeni, até ao momento a única cara nova do plantel da equipa recém-promovida à 1ª Liga, fez o segundo e último golo do Arouca na partida.O Arouca volta a jogar no sábado, às 11h00, frente ao Chaves, enquanto o Famalicão defronta, no dia anterior, o Gil Vicente, em Barcelos.