Um golo de Arthur Sales garantiu mais uma vitória ao P. Ferreira nesta fase de pré-temporada, agora diante do Famalicão, num jogo à porta fechada. O reforço demonstrou eficácia ao aproveitar da melhor maneira a oportunidade para desfeitear o guarda-redes adversário e selar o triunfo, numa partida marcada ainda pela boa capacidade defensiva da equipa de César Peixoto, que ainda não sofreu qualquer golo nos testes de preparação. Destaque para a qualidade demonstrada pelo jovem Vasco Sousa no eixo da defesa, estando a demonstrar qualidade para garantir um lugar no plantel.O P. Ferreira alinhou com Jordi, Fernando Fonseca, Nuno Lima, Vasco Sousa, Luís Bastos, Rui Pires, Luiz Carlos, Gaitán, Nigel Thomas, Arthur Sales e UiltonO Famalicão não divulgou a equipa.Jogaram ainda: Holsgrove, Ibrahim e Lucas Silva.Golo: Arthur Sales (66’)