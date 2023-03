Artur Soares Dias nomeado para o Benfica-Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Disciplina da FPF nomeou Artur Soares Dias para o duelo entra Benfica e Famalicão, marcado par sexta-feira, na Luz, às 21h15, a contar para a 23.ª jornada do campeonato.

O juiz de 43 anos, do Porto, terá como Paulo Soares e Pedro Ribeiro. João Gonçalves será o 4.º árbitro e Vasco Santos o VAR. Fábio Silva estará como AVAR.

A ronda abre antes, no Bessa, com o Boavista-Arouca (19h), duelo para o qual foi indicado Luís Godinho (Évora). O árbitro de 37 anos será auxiliado por Rui Teixeira e Pedro Mota, com Pedro Ramalho como 4.º árbitro. O VAR é Vítor Ferreira e o

AVAR Luís Costa.