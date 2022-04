As contas do segundo lugar e o que falta jogar a Sporting e Benfica no campeonato

Ao empatar em casa com o Famalicão ( 0-0 ), o Benfica arrisca ficar mais longe do segundo lugar. Neste momento, a diferença para o Sporting ficou nos 5 pontos mas os leões ainda não jogaram nesta 31.ª jornada - entram em campo apenas na segunda-feira, no Bessa - e, caso vençam o Boavista, aumentam a vantagem para 8 pontos, ficando apenas 9 em disputa. E, recorde-se, os leões têm vantagem no confronto direto (vitória por 3-1 na Luz e derrota por 2-0 em Alvalade).Desta forma, tudo poderá ficar fechado na 32.ª ronda, embora a conjugação de resultados esteja ainda dependente do que o Sporting faça diante do Boavista.Veja em baixo o calendário das duas equipas.- Boavista (f), 31.ª- Gil Vicente (c), 32.ª- Portimonense (f), 33.ª- Santa Clara (c), 34.ª- Marítimo (f), 32.ª- FC Porto (c), 33.ª- Paços de Ferreira (f), 34.ª