As contas do título e do segundo lugar: FC Porto pode ser campeão na próxima jornada

Com a derrota ( 0-2 ) do Sporting diante do Benfica, este domingo, o FC Porto pode ser campeão na próxima jornada (31.ª). Há duas hipóteses possíveis para concretizar este cenário: Sporting perder no Bessa e o FC Porto pontuar em Braga (ficando a diferença em pelo menos 10 pontos, com 9 em disputa); leão empatar com os axadrezados e o dragão vencer no Minho (o que colocaria a diferença em 11 pontos). Um triunfo verde e branco automaticamente adia o primeiro match point. Os jogos estão agendados para uma segunda-feira, 25 de abril, com os portistas a entrarem primeiro em campo (18h, com os sportinguistas a começarem a sua partida às 20h30).Quanto à luta pelo segundo lugar, o Benfica ganhou hoje algum fôlego, embora permaneça a seis pontos do Sporting e com desvantagem no confronto direto (perdeu por 3-1 em casa na primeira volta). Ou seja, esta é uma disputa que também pode ficar fechada na próxima ronda, se os encarnados perderem em casa com o Famalicão e os leões vencerem o Boavista.- Sp. Braga (f), 31.ª- Vizela (c), 32.ª- Benfica (f), 33.ª- Estoril (c), 34.ª- Boavista (f), 31.ª- Gil Vicente (c), 32.ª- Portimonense (f), 33.ª- Santa Clara (c), 34.ª- Famalicão (c), 31.ª- Marítimo (f), 32.ª- FC Porto (c), 33.ª- Paços de Ferreira (f), 34.ª