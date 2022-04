As contas do título e o que falta jogar a FC Porto e Sporting: dragão falha 1.º match point

A derrota (1-0) do FC Porto - a primeira nesta Liga Bwin - em Braga e o triunfo (0-3) do Sporting no Bessa, contra o Boavista, adiaram a festa do título dos dragões, que podiam ter consumado a conquista já esta jornada. Desta forma, os portistas continuam a 4 pontos de celebrar, tendo nova oportunidade de fazê-lo na próxima jornada, caso alcancem um resultado melhor do que os leões.Ou seja, se o FC Porto ganhar e o Sporting perder/empatar, ou o FC Porto empatar e o Sporting perder, haverá campeão. Já um triunfo de ambas as equipas na 32.ª ronda volta a adiar o título, colocando a equipa de Sérgio Conceição a um empate do troféu, que assim poderia ficar matematicamente selado... na Luz, na 33.ª jornada. De referir que o FC Porto joga no sábado (dia 30), ao passo que o Sporting apenas entra em campo no dia seguinte.Quanto à luta pelo segundo lugar, o Sporting ficou a um ponto de assegurar matematicamente a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.- Vizela (c), 32.ª- Benfica (f), 33.ª- Estoril (c), 34.ª- Gil Vicente (c), 32.ª- Portimonense (f), 33.ª- Santa Clara (c), 34.ª