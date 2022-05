Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As contas pela permanência na Liga Bwin: decisão vai ser ao 'sprint' A duas rondas do fim, com seis pontos ainda por disputar, há variáveis por apurar para determinar a equação final





• Foto: Luís Vieira / Movephoto