As reações dos clubes da Liga à revogação do Cartão do Adepto

São já vários os clubes da Liga Bwin que já manifestaram o seu contentamento pela a aprovação do projeto de Lei da Iniciativa Liberal (IL) de revogação ao Cartão do Adepto, uma decisão tomada esta quarta-feira na Assembleia da República.

FC Porto, Sp. Braga, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Vizela foram os primeiros a comentar a decisão nas redes sociais.





O Cartão do Adepto foi revogado, esta tarde, na Assembleia da República



A decisão permite que cada vez mais gente possa voltar aos Estádios. Contamos convosco no Dragão

C?a?r?t?ã?o? ?d?o? ?A?d?e?p?t?o?



Uma vitória de Todos.

Uma vitória do Futebol.

Uma vitória de Todos.

Uma vitória do Futebol.

Uma vitória do Desporto.

O Vitória de Guimarães, por sinal, publicou apenas uma foto onde é possível ver vários membros da claque 'White Angels'.











A Assembleia da República votou pelo ~ ?



Uma vitória de todos, do futebol e, sobretudo, dos adeptos!

Cartão revogado? pic.twitter.com/zTt0boNOod — FC Paços de Ferreira (@fcpf) November 10, 2021

? Parlamento vota fim do Cartão do Adepto



Num dia feliz para o futebol, um sem número de vénias para os adeptos. Esta é uma vitória vossa! Estes são os nossos aplausos

Por fim, o Vizela assinalou "um sem número de vénias" para os adeptos. "Num dia feliz para o futebol, um sem número de vénias para os adeptos. Esta é uma vitória vossa! Estes são os nossos aplausos", lê-se.