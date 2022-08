Barcelona e Manchester United viram o clássico entre FC Porto e Sporting

Por entre a casa cheia no Dragão contaram-se 20 observadores de clubes das principais ligas da Europa – além de 5 nacionais. Entre os 'espiões', destaque para a presença dos espanhóis do Barcelona e At. Madrid; os ingleses do Manchester United e Tottenham; os italianos da Juventus e Roma; ou os alemães do Dortmund e Leverkusen.