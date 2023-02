Barroso e o clássico: «O facto de alguma equipa estar melhor não quer dizer nada»

Sporting e FC Porto vão apresentar-se com os habituais figurinos no clássico da 20.ª jornada da Liga Bwin, no domingo, perspetiva o ex-futebolista Barroso, admitindo que os campeões nacionais "estão melhor em termos de qualidade".

"Vai ser o normal por parte das duas equipas: um FC Porto pressionante e a tentar não deixar jogar o adversário e um Sporting sempre com grande qualidade nos momentos de recuperação da bola e muito perigoso em transições rápidas. Será um jogo equilibrado e, por norma, quem errar menos acabará por vencer. Agora, o facto de alguma equipa estar melhor não quer dizer nada. Muitas vezes, as coisas acontecem ao contrário", avaliou à agência Lusa o ex-médio internacional português, que atuou nos dragões (1996-1998).

O Sporting, quarto colocado, com 38 pontos, recebe o FC Porto, segundo, com 45, oito abaixo do líder isolado Benfica, que tem mais uma partida disputada, e dois acima do Sporting de Braga, terceiro, no domingo, às 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da 20.ª ronda, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

"As duas equipas vão entrar pressionadas, com o FC Porto a procurar aproximar-se do Benfica e o Sporting a tentar recuperar a terceira ou a segunda posição, pelo menos. Vai ser um jogo muito difícil, imprevisível e interessante de se ver, pois nenhuma delas pode perder e talvez nem empatar. Têm mesmo de ganhar. Sei é que, com certeza, será bom para Sporting de Braga e Benfica, já que as duas [Sporting e FC Porto] não podem ganhar", notou.

O clássico regressa duas semanas depois de o FC Porto ter arrebatado pela primeira vez a Taça da Liga, ao impor-se ao então bicampeão em título Sporting (2-0), na final da 16.ª edição, em Leiria, passando a deter os quatro principais troféus internos em simultâneo.

"Penso que não fugirá muito dessa situação. As equipas têm sido equivalentes e somado resultados muito nivelados entre si. Não quer dizer que não possa haver golos, mas, na minha opinião, dificilmente haverá muitos golos. Agora, vai ser um grande espetáculo de futebol e espero que as coisas corram bem dentro das quatro linhas", observou Barroso.

O vencedor de duas edições do campeonato (1996/97 e 1997/98), uma Taça de Portugal (1997/98) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (1996) elogia a consistência dos azuis e brancos, com oito triunfos seguidos e 20 jogos sem perder em todas as provas desde a derrota caseira face ao Benfica (0-1), da 10.ª ronda da Liga Bwin, em 21 de outubro de 2022.

"Às vezes, uma equipa joga melhor e não consegue vencer. O FC Porto acabou por nem fazer uma grande exibição no último clássico e conquistou a Taça da Liga. Nesta fase, os jogos vão sendo cada vez menos e as equipas têm de ganhar. Creio que a necessidade de jogar bem passa para segundo plano, porque aquilo que interessa é a vitória", vincou.

A formação orientada por Sérgio Conceição, que se tornou recentemente o treinador com mais vitórias e títulos à frente do FC Porto, tem melhorado como visitante, condição na qual cedeu terreno para o topo, ao perder diante do Rio Ave (1-3, na quarta ronda) e empatar face a Estoril Praia (1-1, na sétima), Santa Clara (1-1, na 11.ª) e Casa Pia (0-0, na 15.ª).

"A partir deste momento, vão haver surpresas, porque as equipas que ainda estão a lutar para não descer também vão tirar pontos, têm qualidade e jogadores que dão o melhor. Toda a gente sabe que FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga têm de estar no máximo das suas capacidades para vencer jogos difíceis", advertiu Barroso, de 52 anos, que também chegou a representar os arsenalistas e a Académica no escalão principal.

O ex-médio relativiza os efeitos do desgaste físico no desempenho do FC Porto, que tem enfrentado sucessivas lesões nas últimas semanas e vai realizar em Alvalade a sua 10.ª partida em 2023, quatro dias depois de ter assegurado a sexta presença consecutiva nas 'meias' da Taça de Portugal, ao vencer na casa do Académico de Viseu (1-0), da Liga Sabseg.

"É certo que poupou alguns jogadores, mas não deixa de ser sempre desgastante. Eles têm de recuperar e não será por aí que o FC Porto ou o Sporting vão ter problemas. Não podem andar sempre a queixar-se das lesões ou dos castigos, até porque essas coisas acontecem a todas as equipas. Isso não é o essencial, sabendo que os dois rivais têm jogadores de grande valor e nenhum vai entrar com menos de 11 jogadores", assinalou.

Fábio Cardoso e o brasileiro Evanilson passaram a figurar no boletim clínico dos azuis e brancos desde quinta-feira, fruto de lesões musculares no gémeo esquerdo e na coxa esquerda, respetivamente, ampliando um vasto lote de indisponíveis antes do clássico.

Francisco Meixedo, Otávio, o canadiano Stephen Eustáquio e os brasileiros Wendell e Gabriel Veron já tinham falhado a última convocatória de Sérgio Conceição, que projetou Bernardo Folha e estreou Vasco Sousa em função da 'razia' de opções no meio-campo.

"O Otávio é bom jogador. Agora, o FC Porto já ganhou com e sem o Otávio. Não queria entrar muito nesses pormenores de que falta este ou aquele atleta, porque quem entrar em campo vai fazer o seu melhor e há que dar o valor àqueles que irão jogar", finalizou.