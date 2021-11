Belenenses SAD-Benfica: multas e processo de inquérito instaurado pelo CD da FPF

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a abertura de um processo de inquérito ao sucedido no encontro entre Belenenses SAD e Benfica , duelo que terminou pouco depois do recomeço para a segunda parte, devido à insuficiência de jogadores por parte da equipa da casa.Além deste processo de inquérito, do mapa de castigos do CD da FPF resulta ainda uma multa de 612 euros ao Belenenses SAD por conta da "entrada e permanência de materiais pirotécnicos" no sector reservado aos adeptos do Benfica e outra de 653 euros pelo atraso de 4 minutos para o início do jogo.O Benfica também foi multado pelo comportamento dos adeptos, no caso em 3700 euros, pelo deflagramento e rebentamento de materiais pirotécnicos e ainda por cânticos contra a Liga e Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD.