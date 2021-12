O Belenenses SAD-Estoril, da 14.ª jornada da Liga Bwin e agendado para o próximo dia 11, vai afinal jogar-se no dia seguinte (12), às 15h30. O adiamento, já confirmado pela Liga em comunicado, tem por base o facto de o plantel dos azuis apenas sair do isolamento na sexta-feira (dia 10), o que o deixaria sem hipótese de realizar sequer um treino conjunto antes desta partida com os canarinhos.Assim, a formação orientada por Filipe Cândido ganha um dia para preparar o jogo depois de um período de paragem na sequência do surto de Covid-19 que afetou o plantel.