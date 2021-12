Liga, Belenenses SAD e Estoril reuniram-se quinta-feira a propósito do jogo entre as duas equipas marcado para domingo às 15h30. Nesta altura, aguarda-se os resultados dos testes PCR que o Belenenses SAD mandou fazer aos jogadores.Parte do plantel do Belenenses SAD voltou quinta-feira a treinar mas numa sessão ligeira, uma vez que, depois de terem estado infetados com Covid-19, os nove jogadores – cujos nomes a estrutura não divulgou – não estão com as condições físicas ideais.O Belenenses SAD está a tratar com muito cuidado os jogadores que estiveram infetados com a nova variante da Covid-19. Assim, os dez que já saíram de isolamento foram submetidos a uma bateria de exames médicos, entre eles eletrocardiogramas. Os exames foram feitos pelo médico Gabriel Nogueira, que também esteve em isolamento por ter estado infetado.