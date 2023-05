Benfica a uma vitória do título: as contas e quando pode haver campeão nacional

Com a vitória (2-1) em casa diante do Casa Pia, o FC Porto evitou que o Benfica fosse campeão já hoje, mantendo acesa a luta pelo título, embora os encarnados apenas precisem de um triunfo nas próximas duas jornadas para selarem a conquista - as duas equipas continuam separadas por 4 pontos (83 contra 79). Assim sendo, haverá novo match point no próximo fim de semana, tanto sábado como no domingo. Passamos a explicar.Na 33.ª e penúltima jornada, será a formação azul e branca a entrar primeiro em campo. No sábado (20h30), os portistas vão até Famalicão e, em caso de derrota, as águias sagram-se automaticamente campeãs; em caso de empate, o Benfica fica a precisar de apenas mais um ponto, ou seja, pode, em caso de igualdade em Alvalade no dia seguinte, frente ao Sporting (20h30), começar a celebrar o '38'.Ainda assim, se o FC Porto empatar com o Famalicão, duas derrotas podem servir ao Benfica caso a diferença de golos lhe continue a ser favorável (neste momento está em mais 14 relativamente ao rival, +59 contra +45). Recorde-se que as duas equipas estão totalmente empatadas no confronto direto, logo o critério seguinte é a diferença de golos em toda a competição.Por outro lado, se o FC Porto bater os famalicenses, o conjunto de Roger Schmidt continuará a necessitar de mais 3 pontos para selar a conquista. Ou seja, pode ser campeão no dia seguinte caso vença em Alvalade.- o FC Porto perder em Famalicão- ganhar ao Sporting, independentemente do resultado do FC Porto na véspera;- o FC Porto empatar no dia anterior e as águias empatarem em Alvalade