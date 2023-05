Benfica e FC Porto entre os 10 melhores clubes do Mundo no último ano para a IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) revelou esta sexta-feira os rankings de clubes referentes ao último ano de atividade e há dois emblemas portugueses a figurar no top-10.O Benfica é o clube luso melhor classificado. Os líderes da Liga Bwin estão em 4º lugar, com 247 pontos, apenas atrás do primeiro classificado e campeão europeu Real Madrid (320), do campeão da sul-americano Flamengo (295) e do campeão inglês Manchester City (254.Já o FC Porto está no nono lugar, com 219 pontos, imediatamente à frente de Manchester United e Bayern Munique.O Sporting é o terceiro clube português que surge na lista. Os leões aparecem no 24º lugar, com 183 pontos.