Benfica e FC Porto no top-50 dos clubes mais valiosos do mundo

Benfica e FC Porto estão entre os 50 clubes mais valiosos do mundo para a Brand Finance, consultora de marketing inglesa. Num ranking liderado pelo Manchester City (cotado em 1,506 mil milhões de euros) e que é maioritariamente composto por clubes europeus - os brasileiros do Flamengo são os únicos ‘intrusos’ ao aparecerem no 50º e último lugar -, os encarnados destacam-se por terem subido sete posições e surgirem na 41ª posição, tendo sido mesmo o sexto clube que mais cresceu em 2023, estando avaliado em 118 M€. Já o FC Porto manteve-se no 48º lugar e aparece cotado em 102 M€.

A questão é que, à frente dos clubes portugueses, surgem nomes que não têm tido grande expressão desportiva, como são são os casos dos alemães do Friburgo (40º) e Colónia (39º). Isto pode causar alguma estranheza ao comum dos mortais, mas o que acaba por pesar neste tipo de avaliações é mesmo a dimensão dos mercados. "O mercado onde eles atuam, neste caso o Alemão, nada tem a ver com o português. Quer em tamanho de mercado – nós somos 10 milhões, os alemães são 80 milhões -, quer em termos do PIB per capita. É tudo desproporcional. Conseguem sempre ganhar mais dinheiro, por causa dos adeptos, bilhetes, por aí fora. Depois existe a outra grande fatia dos direitos de transmissão, que pesam entre 30 a 40% dos orçamentos do clubes. E aí, como se sabe, a liga alemã tem contratos vendidos por todo o mundo e acaba por receber mais", explicou-nos Daniel Sá, diretor executivo do IPAM.

No caso das marcas mais fortes, que se baseia em fatores como a reputação e credibilidade, bem como a opinião dos adeptos, entre outros indicadores, a Brand Finance coloca os dragões na 31ª posição e o Benfica mais atrás, precisamente no 39º posto. Este ranking é liderado pelo Real Madrid, com o Manchester City a surgir somente no 5º lugar.