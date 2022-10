Benfica e FC Porto são os mais punidos com multas do Conselho de Disciplina

Benfica e FC Porto foram os clubes a registar as multas mais pesadas da última jornada da Liga Bwin, conforme o mapa de castigos divulgado pelo CD da FPF. As águias totalizam 10.710 euros em multas e o FC Porto 9.611 euros.No caso do Benfica, 510 euros referem-se ao comportamento incorreto do público no jogo de Guimarães, aos quais se juntam 10.200 de multa pelo arremesso de uma tocha para o campo, antes do apito inicial, sem que essa tenha atingido qualquer agente desportivo.O Vitória, refira-se, foi multado em 429 euros pelo comportamento incorreto do público e 7.140 euros pelo arremesso de objetos, nomeadamente isqueiros e em dois momentos do encontro, de acordo com o mapa de castigos. O que totaliza 7.569 euros de multas.Quanto ao FC Porto, são 1.326 euros de multa por atraso de dois minutos no início do jogo com o Sp. Braga, mas devido "à necessidade de aguardar que o fumo da coreografia de início de jogo dissipasse", e ainda 8.285 euros pelo comportamento incorreto do público, concretamente o uso de engenhos explosivos.O Sp. Braga foi multado em 3.790 euros pelo uso de engenhos explosivos por parte dos seus apoiantes que se encontravam no sector visitante.