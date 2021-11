Benfica e Sporting multados por comportamento incorreto dos adeptos

Benfica e Sporting foram multados por comportamento incorreto dos adeptos nos respetivos últimos jogos das duas equipas para o campeonato, contra Sporting de Braga e Paços de Ferreira, respetivamente.

De acordo com os processos sumários esta quarta-feira divulgados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é possível constatar que as águias foram multadas em 5.100 euros pelo arremesso de engenhos pirotécnicos. A esse valor, somam-se mais 714 euros por cânticos dirigidos aos jogadores do Sporting de Braga, aos minutos 17 e 28 da primeira parte, e ainda ao FC Porto, "de forma ininterrupta", do minuto 23 ao 26 da segunda parte, conforme descrito no relatório do Delegado da Liga para o jogo.

Já o Sporting foi multado em 7.010 euros. Em causa está a presença de um grupo de adeptos fora da ZCEAP (Zonas de Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos), bem como pelo arremesso de engenhos pirotécnicos, incluindo potes de fumo, flashlights e ainda petardos, segundo descrito no relatório do Delegado da Liga para o encontro.

De salientar ainda que as águias receberam ainda uma multa de mais 1.020 euros, referente ao regresso tardio da equipa (três minutos) no arranque da segunda parte do duelo no Estádio da Luz, diante dos bracarenses.