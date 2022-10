Benfica e V. Guimarães punidos com multas pesadas por comportamento incorreto dos adeptos

Benfica e V. Guimarães foram punidos com multas pesadas por comportamento incorreto dos adeptos no jogo da 8.ª jornada da Liga Bwin entre as duas equipas, conforme o mapa de castigos divulgado pelo CD da FPF.As águias foram multadas em 9560.00 euros por deflagração de oito engenhos pirotécnicos e ainda arremesso de um deles, que veio da bancada norte superior do Estádio D. Afonso Henriques para onde estavam adeptos do V. Guimarães, o qual não causou feridos.Já os vimaranenses foram multados em 8130.00 euros também por deflagração de cerca de 27 engenhos pirotécnicos no total, que começaram antes do início da partida e continuaram durante a mesma.