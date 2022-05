Benfica era favorito a vencer Liga Bwin mas perdeu o estatuto em outubro

O momento decisivo da Liga Bwin 2021/22 ocorreu na 10.ª jornada da competição, segundo a Solverde.pt, que acompanhou as probabilidades do vencedor da prova desde a primeira jornada e revelou agora os dados.De acordo com a casa de apostas, foi a 30 de outubro último que se deu o momento mais relevante para decidir o campeão nacional esta época: o Benfica empatou em casa com o Estoril, enquanto o FC Porto venceu o dérbi diante do Boavista e assumiu pela primeira vez, e até hoje, o favoritismo a conquistar o campeonato.No início da competição, em agosto, as águias, com um plantel reforçado e com Jorge Jesus a orientar a equipa, partiam como favoritas com 58% de probabilidade de vencer a Liga Bwin (odd 1.72). Seguiam-se os dragões com odd 2. Em terceiro lugar, e mesmo após uma temporada em que surpreendeu todas as casas de apostas, surgia o Sporting, com apenas 3% de hipóteses de ser voltar a ser campeão (odd 2.90).No mês seguinte, ao cabo das cinco primeiras jornadas, a tendência confirmou-se com o Benfica a somar por vitórias todos os jogos realizados no campeonato até então, enquanto Sporting e FC Porto tinham empatado no Estádio de Alvalade.Os encarnados mantiveram-se como favoritos até à 7.ª jornada, altura em que o Portimonense surpreendeu ao vencer no Estádio da Luz. Contudo, e apesar das três vitórias consecutivas, o FC Porto continuava no segundo lugar do favoritismo a triunfar no campeonato: 42,5% de probabilidade, contra os 44% do Benfica.No final de outubro dá-se então o momento decisivo, com o empate do Benfica na visita ao Estoril. Nessa altura, o FC Porto tinha os mesmos 41% de probabilidade de se sagrar campeão dos encarnados (odd 2.45). O Sporting já tinha melhorado e apresentava odd de 3.20.À passagem da 13.ª jornada, aconteceu nova alteração nas preferências quanto ao campeão nacional, após o Benfica ter sido derrotado em casa pelo Sporting. Os leões tornaram-se aí o segundo favorito a conquistar a Liga Bwin, com 36% de probabilidade (odd 2.75), enquanto as águias desceram para 33%. O FC Porto assumiu-se no primeiro lugar das preferências e, à 16.ª ronda, após vencer o Benfica no Estádio do Dragão, deixou os encarnados com odds desfavoráveis. Com a vitória do Sporting diante do Portimonense, o campeonato passou a ser discutido apenas a dois.Segundo a mesma fonte, no primeiro trimestre de 2022, o cenário manteve-se até hoje: o FC Porto cada vez mais favorito a erguer o troféu do campeonato e o Sporting a correr 'atrás do prejuízo'. A derrota da equipa de Alvalade frente ao Sp. Braga, na 19.ª jornada, e os empates com FC Porto e Marítimo, na 22.ª e 24.ª jornadas, acabaram por ser momentos-chave e que deixaram os leões com odds desfavoráveis. Em março, a probabilidade de os verdes e brancos serem bicampeões era de 14%.Após a derrota com o Benfica, no domingo de Páscoa, as odds começaram a apontar como quase certa a festa do 30.º campeonato do FC Porto. Já o Sporting soma apenas 7% de probabilidade de ainda conquistar o campeonato.