Benfica foi o clube português com mais interações no Instagram em outubro

O Benfica foi o clube português que mais interações somou no Instagram durante o mês de outubro. De acordo com a página 'Deportes&Finanzas', as águias somaram um total de 13.6 milhões de interações naquela rede social, colocando-se à frente de FC Porto, que surge logo atrás com 10.9 milhões, e Sporting, com 2.99 milhões.

Já o Sp. Braga foi o quarto emblema luso com mais interações no Instagram durante o mês de outubro, com um total de 404 mil, com o rival dos arsenalistas, o Vitória de Guimarães, a fechar o top-5, com 377 mil interações.