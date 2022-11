Benfica-Gil Vicente foi o jogo com mais tempo útil da Liga Bwin até ao momento

O Benfica-Gil Vicente, da 13.ª jornada, disputado no último domingo, foi o jogo com mais tempo últil da Liga Bwin até ao momento.Segundo a informação esta quinta-feira divulgada pela Liga Portugal, o encontro, que o Benfica venceu, por, registou 68,93% de tempo útil, relativos a 65 minutos, após a certificação de toda a jornada. Manuel Oliveira foi o árbitro da partida.No segundo lugar está o Sporting-Rio Ave, da 2.ª jornada, com 67,93 por cento de tempo útil, e em terceiro o Benfica-Rio Ave, da 9.ª ronda, com 67,47 por cento.