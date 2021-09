Benfica lidera campeonato das multas por declarações públicas

Nas últimas três épocas, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou mais de 700 mil euros em multas aos clubes e às suas principais figuras. De acordo com as contas feitas pela 'Sábado', o Benfica foi o mais castigado, no valor total de 296.599 euros, seguido pelo FC Porto (€229.767), Sporting (€127.340) e Sp. Braga (€55.733).





A grande maioria dos castigos aplicados ao Benfica nas épocas 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 foi por infrações da própria SAD.