Benfica-Sporting: arremesso de frasco de vaselina custa 1.224 euros

O uso de pirotecnia e o comportamento incorreto do público no dérbi do último domingo custou quase 15 mil euros em multas (14.790). O Benfica, clube anfitrião, foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF ao pagamento de 10.784 euros, ao passo que o Sporting terá de desembolsar 4.006 euros.No mapa de castigos divulgado esta terça-feira, pode ler-se que, após o segundo golo dos leões, foi arremessado, da bancada situada atrás da baliza de Vlachodimos, "para dentro do retângulo de jogo, um frasco de plástico (Vaselina), sem contudo atingir qualquer dos intervenientes". De acordo com o relatório de Artur Soares Dias, "o frasco caiu na grande área". "O árbitro recolheu o frasco entregou ao quarto árbitro, tendo este seguidamente feito a entrega ao delegado da Liga."Soares Dias também reportou insultos. "Os adeptos do Benfica instalados nas bancadas em redor do estádio, identificados com camisolas, cachecóis e cânticos alusivos ao clube entoaram os seguintes canticos em uníssono: Minuto 41 'Palhaço' dirigido ao Árbitro do jogo. Minuto 45 + 2 e 90+4 'Filho da p...' dirigido ao guarda-redes do Sporting na marcação do pontapé de baliza."A fatia de leão refere-se ao uso de pirotecnia: 9.560 é quanto terão de pagar os encarnados, por terem sido contabilizados 4 potes de fumo, 6 flash light, 8 petardos e 17 tochas, antes e durante o encontro da 16.ª jornada da Liga Bwin, que terminou empatado a duas bolas.Já os leões foram condenados ao pagamento de 816 euros por comportamento incorreto do público. "Os adeptos do Sporting (...) entoaram os seguintes cânticos: Minuto 22 'SLB, filhos da p..., SLB'. Minuto 42 'Benfica é m..., filhos da p...'"Os restantes 3.190 euros dizem respeito a pirotecnia: 2 petardos, 1 tocha, 2 flash light e 1 pote de fumo.