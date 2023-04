Boavista-V. Guimarães: Clássico com multas e castigos para todos os gostos

O Boavista venceu o V. Guimarães, por 2-1, em encontro da 27ª jornada da Liga Bwin, um encontro que ficou marcado por alguns momentos 'acesos' no clássico disputado no Estádio do Bessa. A verdade é que contaram-se três expulsões.Bruno Gaspar, dos minhotos, foi punido com dois jogos de castigo por "agarrar um adversário no pescoço com força excessiva". Rodrigo Abascal acabou por ser castigado por um encontro face a "gestos provocatórios" para com a bancada do V. Guimarães no final da partida. Além de confirmada a punição a Ibrahima Bamba, regista-se ainda 15 dias de suspensão a Pedro Gonçalves, team manager dos vitorianos, após dizer ao árbitro António Nobre: "És muito fraco! És muito fraco!".A nível de coimas, também existiu mão pesada do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O V. Guimarães vai pagar um total de 6.871 euros pelo comportamento incorreto do público (impropérios e utilização de pirotecnia) e ainda pelo facto de Moreno não ter o nível correto de treinador para dar indicações no banco de suplentes.Já o Boavista terá de desembolsar 2.397 euros pelo comportamento incorreto dos apanha-bolas, por insultos aos adeptos do V. Guimarães e por terem sido deflagrados engenhos pirotécnicos.