Bruno Aguiar e o dérbi: «Sporting tem de pensar que há o acesso à Champions e muita coisa em jogo»

O Benfica parte como favorito para a receção ao Sporting, no domingo, da 16.ª jornada da Liga Bwin, projeta o ex-futebolista Bruno Aguiar, colocando "claramente" a pressão nos leões, pelos 12 pontos de diferença entre os rivais lisboetas.

"O Sporting sabe que qualquer resultado que não seja a vitória será o adeus definitivo ao título. Por isso, a pressão vai estar toda do seu lado e tem de ganhar na Luz se quiser ter alguma réstia de esperança. Ponto final. Não há outro resultado possível para alimentar uma possível conquista do título, sendo que o Sporting tem de pensar que há o acesso à Liga dos Campeões e muita coisa em jogo", referiu o ex-médio das águias (2000-2005).

O líder Benfica, com 40 pontos, mais seis do que o 'vice' Sp. Braga e sete acima do campeão nacional FC Porto, terceiro, recebe o Sporting, quarto, com 28, no domingo, às 18 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, na penúltima ronda da primeira volta da Liga Bwin.

"Penso que as equipas vão mostrar aquilo que têm vindo a jogar. O Benfica vai assumir o duelo e o Sporting também gosta de o fazer. Estou à espera de um grande jogo e espero que as duas equipas deem um grande espetáculo, que é o que todos desejamos", frisou.

Em busca do 38.º cetro, que escapa desde 2018/19, as águias seguem num pleno de oito êxitos em casa, o último dos quais com o Portimonense (1-0), na ronda anterior, que amenizou algumas das dúvidas levantadas pela derrota sofrida uma semana antes em Braga (0-3), além do empate fatal com o Moreirense (1-1), no Grupo C da Taça da Liga.

"Não me alarmou. Sabia que o Benfica não tinha feito uma ou duas exibições boas, mas vinha de uma sequência de 20 e tal jogos a ganhar e a praticar bom futebol e não se iria meter tudo em causa devido a um resultado negativo. Agora, foi evidente alguma quebra física e influenciou o facto de o Sp. Braga ter marcado logo no início", recordou.

Bruno Aguiar, de 41 anos, admite que o conjunto orientado pelo alemão Roger Schmidt "deu uma boa resposta" à primeira derrota na época, que desfez um ciclo de 28 partidas sem perder aquando do regresso da Liga, após a inédita paragem para o Mundial'2022.

"Nesta altura, já se encontra melhor, mas, se há alguma equipa que foi prejudicada com esta pausa, foi claramente o Benfica. Estava com um andamento muito forte e acredito que não teria perdido em Braga se não tivesse havido esta pausa. O Enzo [Fernández], por exemplo, veio de um campeonato do mundo desgastante, chegou e jogou", reiterou.