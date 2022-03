Campanha contra o racismo leva jogadores a apresentarem-se em campo com a cara pintada

Desde o arranque da ronda 27 da Liga Bwin que tem sido habitual os jogadores entrarem em campo com dois riscos em pleno menos uma das duas faces da cara, simbolizando a igualdade entre géneros (=). Esta ação, que faz parte da mais recente campanha contra o racismo, que conta com o apoio do Sindicato dos Jogadores (SJ) e também com as associações de árbitros e treinadores, tem despertando o interesse dos mais atentos a tudo o que se passa dentro das quatro linhas.Recorde-se que esta segunda-feira, dia 21, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, uma data importante para a causa.