Vizela e Boavista foram multados pelo Conselho de Disciplina pelo comportamento dos adeptos no jogo entre as duas equipas disputado na última jornada (1-1). O relatório refere que elementos afetos aos dois emblemas "identificados pelas camisolas, cachecóis e adereços, entoaram em uníssono o seguinte cântico: «Guimarães é m...».A expulsão do team manager do Vizela, João Pedro Silva, valeu 10 dias de suspensão. O relatório refere que o elemento da equipa visitada "saiu deliberadamente da área técnica para protestar com um elemento da equipa de arbitragem, com os braços no ar e dizendo: "O que é esta m..., c...? Isto é uma vergonha!".