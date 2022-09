Casa Pia-Arouca foi o jogo com mais tempo útil da 5.ª jornada da Liga Bwin

O duelo entre Casa Pia e Arouca foi o que registou mais tempo útil de jogo na 5.ª jornada da Liga Bwin. A partida, que se realizou no Estádio do Jamor, teve 58,30 minutos de tempo útil, ou seja 60% do mesmo.Em sentido inverso, o encontro entre Santa Clara e Marítimo foi aquele que teve menos tempo útil de jogo, registando 46%.Recorde-se que haverá prémio mensal, atribuído pela Liga Portugal, para os protagonistas da partida com maior tempo útil de jogo, durante esse período. Um objetivo que surgiu com a nova assinatura da Liga Portugal #NãoPara, que engloba vários fatores, um deles, importantíssimo, que passa pela promoção e sensibilização do tempo útil de jogo.