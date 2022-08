Casa Pia-Boavista teve o maior tempo útil de jogo na 3.ª ronda da Liga Bwin até ao momento

O duelo entre Casa Pia e Boavista foi, até ao momento, aquele que registou maior tempo útil de jogo na 3.ª jornada da Liga Bwin, com 59,45 minutos, equivalentes a uma percentagem de 58 por cento.Os gansos aparecem pela segunda vez em três rondas como uma das equipas com mais tempo útil jogado, repetindo aquilo que já tinham alcançado na jornada inaugural diante do Santa Clara, numa partida disputada nos Açores e que terminou com um empate sem golos.Já na Liga Sabseg, foram jogados 62,53 minutos no Benfica B-Estrela da Amadora, um total de 64 por cento da partida.Recorde-se que Benfica e Paços de Ferreira foram as duas equipas que não jogaram na 3.ª jornada, uma vez que o encontro foi adiado graças ao compromisso das águias para o playoff de acesso à Liga dos Campeões.