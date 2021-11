Casas cancelam apostas do Belenenses SAD-Benfica

As casas de apostas cancelaram as ações referentes ao Belenenses SAD-Benfica assim que souberam que a equipa de Filipe Cândido iria apresentar-se com apenas nove elementos.As apostas realizadas várias horas antes do apito inicial do árbitro Manuel Mota mantiveram-se válidas e foram dadas com efeito, assumindo-se que o desfecho final foi a vitória do Benfica no Jamor por 7-0.