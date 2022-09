Caso da camisola no Famalicão-Benfica vai ser discutido em reunião na Liga

A Liga Portugal informou este domingo que o caso ocorrido no Famalicão-Benfica, em que uma criança foi obrigada a despedir a camisola para ver o jogo, irá ser debatido na quinta-feira, em reunião da Liga."Na sequência dos acontecimentos registados em Famalicão, no passado sábado, durante a partida entre FC Famalicão e SL Benfica, a Liga Portugal informa que o assunto fará parte da ordem de trabalhos, já na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, na reunião com todos os diretores de Segurança das Sociedades Desportivas e a Direção de Segurança da Liga Portugal. A Liga Portugal definiu como uma das prioridades para a presente temporada o regresso das famílias aos estádios e pretende a sensibilização de todos os agentes desportivos para o regresso do público às bancadas", pode ler-se em comunicado.