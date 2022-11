Caso da criança no Famalicão-Benfica: Conselho de Disciplina arquiva processo de inquérito

O Conselho de Disciplina da FPF arquivou o processo de inquérito que tinha sido aberto ao episódio registado em Famalicão, a 10 de setembro passado, quando uma criança foi obrigada a retirar a camisola de apoio ao Benfica que envergava e assistir ao duelo com as águias em tronco nu.Em nota divulgada esta terça-feira, o CD explica que "decidiu arquivar o processo de inquérito por considerar que as diligências realizadas não permitiram colher indícios de qualquer ilícito disciplinar". A Comissão de Instrutores da Liga já tinha concluído a sua parte do processo, devolvendo-o ao CD da FPF com proposta de arquivamento."A decisão de arquivamento acompanha a proposta da Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, no seu relatório final, e funda-se na insuficiência de indícios da existência de infração disciplinar, porquanto das imagens não resulta que houve intervenção dos ARD’s na retirada da camisola à criança e porque a exclusão das camisolas clubísticas do conceito de 'adereços' só foi esclarecida através de nota informativa posterior à ocorrência dos factos", explica o comunicado do CD.