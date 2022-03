Caso entre Pinto da Costa e Frederico Varandas vai a julgamento

Pinto da Costa acusou Frederico Varandas de difamação e ofensas à honra e o caso vai agora seguir para julgamento, segundo decisão instrutória do Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Em causa estão as palavras do presidente do Sporting no passado mês de outubro de 2020, altura em que disse que "um bandido será sempre um bandido" referindo-se ao líder do FC Porto.Mais tarde, Frederico Varandas alegou que as afirmações tinho sido uma resposta ao que Pinto da Costa havia dito três dias antes, em declarações ao Porto Canal, considerando que o presidente do Sporting beneficiou com o ataque a Alcochete para chegar ao poder.