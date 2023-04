CD abre processo disciplinar a FC Porto e Sp. Braga

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar ao FC Porto e ao Sp. Braga, jogo de 19 de março a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin (1-1). O comunicado do órgão federativo não detalha as causas da abertura do procedimento disciplinar, porém, o encontro foi marcado pela deflagração de vários engenhos pirotécnicos nas bancadas e, no exterior do recinto, por uma rixa entre adeptos que resultou na detenção de sete pessoas.O relatório de policiamento desportivo foi entregue a 31 de março e o CD ordenou a abertura a 4 de abril.