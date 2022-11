Celta de Carvalhal anuncia jogos-treino com Boavista e Vizela

O Celta irá realizar vários jogos particulares antes de voltar a disputar um jogo oficial, sendo que o primeiro, após a paragem forçada pelo Mundial, está agendado para 21 de dezembro, para a Taça do Rei, no terreno do Gernika.A equipa de Vigo, orientada pelo português Carlos Carvalhal, anunciou duas partidas com equipas portuguesas: Boavista e Vizela.Além desses foi embates, a formação da Galiza vai ainda medir forças com os ingleses do Fulham, de Marco Silva, e com o Brentford.