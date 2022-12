Chainho, Jorge Andrade e Nélson Pereira visitaram pediatria do Hospital Garcia de Orta

Jorge Andrade, Chainho e Nélson Pereira visitaram a ala pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, numa iniciativa conjunta da Fundação do Futebol – Liga Portugal e Fundação do Gil, com o intuito de apoiar e incentivar as crianças ali hospitalizadas.Os embaixadores da Liga Portugal ofereceram alguns presentes, bolas e livros do "Mundo d’O Ligas", distribuindo sorrisos, brincadeiras e alegria. "Esta é uma excelente iniciativa, que nos enche o coração. Estarmos com as crianças transmitindo-lhes algum conforto, é muito importante", referiram, levando sorrisos aos mais pequenos.