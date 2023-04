Chaves e Sporting empatados no ranking de relvados da jornada 26 da Liga Bwin

Os relvados dos estádios de Chaves e Sporting receberam a nota máxima (5) na ronda 26 da Liga Bwin, anunciou esta quarta-feira a Liga Portugal. O tapete verde do Estádio D. Afonso Henriques, que serviu de palco para o V. Guimarães-Paços de Ferreira, fechou o pódio da classificação, com nota 4.75.

Contudo, na tabela que engloba todas as médias registadas até à ronda 26 da prova, o Estádio da Luz (Benfica) continua com a melhor classificação, com média de 4.75, seguido do Estádio José Alvalade (Sporting), com 4.66 de média, e do Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente), com média de 4.58.





Sporting – Estádio José Alvalade – Nota: 5,00Vitória SC – Estádio D. Afonso Henriques – Nota: 4,75Vizela – Estádio do FC Vizela – Nota: 4,50Marítimo – Estádio do Marítimo – Nota: 4,50Rio Ave – Estádio do Rio Ave FC – Nota: 4,23Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 4,00FC Porto – Estádio do Dragão – Nota: 4,00Estoril – Estádio António Coimbra da Mota – Nota: 3,75Estádio José Alvalade – Jogos: 16 – Acumulado: 74,62 – Média: 4,66Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 13 – Acumulado: 59,50 – Média: 4,58Estádio do Dragão - Jogos: 16 – Acumulado: 69,50 - Média: 4,34Municipal Engº Manuel Branco Teixeira - Jogos: 15 – Acumulado: 62,88 – Média: 4,19Estádio do Marítimo – Jogos: 14 – Acumulado: 58,00 – Média: 4,14Estádio Municipal de Braga - Jogos: 14 – Acumulado: 57,25 – Média: 4,09Portimão Estádio – Jogos: 15 – Acumulado: 60,25 – Média: 4,02Estádio D. Afonso Henriques – Jogos: 15 – Acumulado: 60,12 – Média: 4,01Estádio FC Vizela - Jogos: 14 – Acumulado: 55,50 - Média: 3,96Estádio do Rio Ave FC – Jogos: 15 – Acumulado: 57,25 – Média: 3,82Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 15 – Acumulado: 55,12 – Média: 3,68Estádio do Bessa Séc.XXI - Jogos: 15 – Acumulado: 55,00 – Média: 3,67Estádio de São Miguel - Jogos: 15 – Acumulado: 54,38 – Média: 3,62António Coimbra da Mota - Jogos: 15 – Acumulado: 53,62 – Média: 3,58Estádio do Jamor - Jogos: 14 – Acumulado: 49,62 – Média: 3,54Estádio Capital do Móvel – Jogos: 14 – Acumulado: 49,00 – Média: 3,50Estádio Municipal de Arouca – Jogos: 15 – Acumulado: 51,50 – Média: 3,43