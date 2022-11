Chaves-Santa Clara teve troca de árbitro ao intervalo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno José Costa não dirigiu o encontro no Municipal de Chaves até ao fim e acabou como 4º árbitro. O juiz de Viana do Castelo lesionou-se no pé direito na 1ª parte e acabou rendido pelo então 4º árbitro, João Afonso. O jovem árbitro, de 27 anos, da AF Bragança, foi o juiz principal na 2ª parte e estreou-se assim a dirigir partidas da 1ª Liga.