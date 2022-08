Cinco substituições foram bem aproveitadas

De acordo com o Observatório do Futebol, a Liga Bwin é dos principais campeonatos europeus a usar a regra das cinco substituições. Atendendo às duas últimas temporadas, a liga portuguesa aumentou de 52 para 61% o uso das cinco substituições pelas equipas, sendo que na época passada o número subiu para 88%, apenas ultrapassado pelos espanhóis (89%).

No que diz respeito ao contexto do jogo no momento das substituições (a perder, empatado ou a ganhar), conclui-se que não existem alterações significativas entre o período com três substituições e o período com cinco substituições. Mais curioso é perceber a posição dos jogadores em campo; antes de existir a possibilidade de serem realizadas cinco substituições, os jogadores substituídos ocupavam normalmente as posições do meio-campo ou do ataque. Desde a alteração regulamentar, foi possível perceber que também os defesas, que tendencialmente permaneciam em campo mais tempo, passaram a ter uma maior preponderância nas posições a serem substituídas, aproveitando-se as duas substituições adicionais para se refrescar a defesa mais regularmente.

Imposta lembrar que a associação internacional que regula as regras do futebol (IFAB) aprovou que as cinco substituições sejam adotadas de forma definitiva a partir de 2022/23. A medida inovadora é bem vista por Pep Lijnders, que acredita que a introdução de cinco substituições na Premier League "salvou o futebol". "Estamos muito felizes, porque significa que podemos jogar de forma intensa do primeiro ao último minuto. Se queremos jogar de três em três dias, esta regra vai ajudar", atirou o técnico-adjunto do Liverpool.