Claques de V. Guimarães e Sp. Braga unem-se em protesto silencioso no dérbi do Minho

As claques do Vitória e Sp. Braga uniram-se para um protesto conjunto que será levado a cabo no dérbi do Minho que encerra esta 22.ª jornada da Liga Bwin, a partir das 21h15 de hoje, no Estádio D. Afonso Henriques. Os grupos de apoiantes vão cumprir três minutos de silêncio, entre os 25' e os 28' da partida. Em comunicado conjunto, as claques falam de um "protesto dos adeptos contra a repressão e censura assumida pelo Governo de Portugal, em mais uma alteração à famigerada Lei n.º 39/2209"."Todos os grupos de apoio de ambos os clubes, apesar da enorme rivalidade que os separa, organizaram uma ação interventiva que se irá materializar em 3 minutos de silêncio, desde o minuto 25 ao 28. Este será um ato simbólico onde, para além de provar a importânica dos grupos Ultra no ambiente dos estádios e na luta contra a elitização do desporto, servirá de expressão à indignação comum a todos os adeptos de futebol que frequentam as bancadas", acrescenta a nota."Vivemos num Estado dentro de um Estado, onde a figura do adepto é desprestigiada e marginalizada reiteradamente. Nos estádios impera a repressão, a censura e a discriminação. (...) Não é nossa intenção entrar no campo da crítica política, todavia a alienação e a perversidade dos atores políticos com responsabilidade legislativa no contexto desportivo tem de ser devidamente denunciada. O custo da sua irresponsabilidade é uma fatura que os adeptos não querem pagar, pois da liberdade não abdicam", lê-se ainda.