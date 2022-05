Clássico deixa um polícia ferido e dois adeptos do Benfica detidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois adeptos do Benfica foram este sábado detidos após terem danificado um veículo da PSP, informou esta força de segurança, salientando que um agente ficou ferido na operação policial que envolveu o Benfica-FC Porto.

Se antes do jogo Benfica-FC Porto, da 33.ª jornada da Liga BWin e no qual os dragões se sagraram campeões nacionais pela 30.ª vez, nada havia a salientar em termos de segurança, o mesmo não se pode dizer após o apito final do árbitro Luís Godinho.

Nas imediações do Estádio da Luz, foram registados alguns desacatos que obrigaram a Polícia de Segurança Pública (PSP) a agir.

"Há um polícia ferido, uma viatura da PSP danificada e dois indivíduos detidos. São adeptos do clube da casa [Benfica]. O regresso dos adeptos do FC Porto aos autocarros decorreu dentro da normalidade", afirmou à agência Lusa o comissário Artur Serafim.

Segundo este responsável, o policiamento, em Lisboa, passou agora para outras zonas da cidade, essencialmente na avenida da República, onde se encontram os 'Dragões de Lisboa' (casa do FC Porto), e o Marquês de Pombal para monitorização dos festejos.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão nacional da Liga ao vencer o Benfica, por 1-0, com o golo de Zaidu, apontado ao 90+4 minutos.