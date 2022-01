Coates e Darwin já viajaram para o Uruguai, onde se vão concentrar no estágio da seleção celeste tendo em vista os jogos com o Paraguai (27 de janeiro) e Venezuela (1 de fevereiro) relativos à qualificação para o Mundial'2022.Os dois jogadores já são esperados no treino de amanhã, em Montevideo, e vão desfalcar as respetivas equipas na Allianz Cup. Recorde-se que o Benfica disputa a primeira final na terça-feira, diante do Boavista, e o Sporting entra em ação no dia seguinte, com o Santa Clara.