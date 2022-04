Coates e Ugarte desiludidos

Ugarte e Coates recorreram às redes sociais para lamentar o desaire no dérbi com o Benfica. "Derrota dura em casa. Os momentos duros são para estarmos mais juntos", escreveu o médio uruguaio, sendo corroborado por Coates que assume que a equipa não conseguiu "fazer o melhor jogo" e que "pagou caro alguns erros".

Já as redes sociais dos jogadores do Benfica estiveram ao rubro com vários elementos do plantel a enaltecer o triunfo.

"Vitória merecida no dérbi, mais um dia com um apoio incrível dos adeptos benfiquistas", escreveu Grimaldo, tendo ainda felicitado Gil Dias pelo "grande golo" que apontou.

O próprio Gil Dias também partilhou uma foto do momento do golo e vincou a "noite mágica", tendo ainda agradecido ao "irmão Darwin".