Comportamento de apanha bolas no Sp. Braga-V. Guimarães da Taça vai ser investigado

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou esta sexta-feira um processo para averiguar eventuais comportamentos ilícitos de um apanha-bolas no jogo Sp. Braga-V. Guimarães, da Taça de Portugal.

"Face à notícia amplamente divulgada de eventuais atos de incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito por parte do apanha-bolas para com os adeptos e podendo estar em causa a prática de ilícitos de natureza contraordenacional foi instaurado um processo para apuramento dos factos e responsabilidades daí decorrentes", disse fonte da APCVD à agência Lusa.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um apanha-bolas a provocar com gritos e gestos obscenos os adeptos do Vitória de Guimarães, no final do encontro que o Sporting de Braga, a jogar em casa, venceu por 3-2, no duelo dos oitavos de final.

Os 'arsenalistas' garantiram presença nos quartos de final da Taça de Portugal ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, com uma reviravolta em cinco minutos, depois dos visitantes terem chegado aos 80 minutos de jogo a vencer por 2-0.