Comportamento dos adeptos no dérbi vale quase 22 mil euros em multas a Sporting e Benfica

Sporting e Benfica foram multados em quase 22 mil euros devido ao comportamento incorreto dos adeptos no dérbi do último domingo, a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado esta terça-feira, os leões foram multados em 14.665 euros pelo lançamento de tochas, petardos, potes de fumo e flashlights. No total, os adeptos afetos ao Sporting terão lançado durante o encontro 13 tochas, 4 petardos, 2 potes de fumo e 13 flashlights.Já o Benfica foi multado em 7.010 euros, também por comportamento incorreto dos seus adeptos "alocados nos setores 7, 9, 11 e 13". Segundo o mapa de castigos, os adeptos benfiquistas terão lançado no desenrolar do dérbi um total de 10 petardos, 4 tochas, 7 flashlights e 3 potes de fumo.No total, os dois clubes foram multados em 21.675 euros.