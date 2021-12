Confirmado: Belenenses SAD-Estoril vai mesmo realizar-se domingo

O jogo entre o Belenenses SAD e o Estoril está confirmado para domingo, com pontapé de saída marcado para as 15h30. O plantel dos azuis do Jamor fez testes PCR e não há casos positivos.Ao que apurámos, houve reuniões ontem (quinta-feira) e hoje com a Liga e com Filipe Froes, médico pneumologista que tem sido consultor da Liga durante a pandemia de Covid-19, e ficou confirmada a realização do jogo da 14ª jornada da Liga Bwin.