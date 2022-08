Confirmado: Casa Pia-Benfica vai jogar-se em Leiria

Está confirmado. O Casa Pia-Benfica, da 2.ª jornada da Liga Bwin, marcado para as 18 horas do próximo sábado (13 de agosto) vai disputar-se no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, anunciou a Liga Portugal em comunicado.A partida entre gansos e águias estava inicialmente marcada para o Estádio Nacional, em Oeiras, mas a falta de condições atuais do reduto acabou por obrigar os casapianos a procurar soluções em face da nega dada "por parte da Liga Portugal e dos seus responsáveis". Rio Maior era a primeira opção , comodeu conta, mas o facto do estádio não reunir condições necessárias para receber uma partida com VAR inviabilizou essa alternativa.'Sobrou' o Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, que desta forma será o palco do primeiro jogo do Casa Pia diante de um grande neste seu regresso à elite do futebol nacional.