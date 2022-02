Confusão em Moreira de Cónegos: Um jogo de castigo para Sá Pinto e Diamantino Figueiredo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em ambos os casos, o relatório do árbitro Luís Godinho refere: "Teve um comportamento agressivo, dirigindo-se para um elemento oficial da equipa adversária para o confrontar, tendo sido agarrado por um elemento da própria equipa."







O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um jogo de castigo a Ricardo Sá Pinto e Diamantino Figueiredo, treinadores que foram expulsos na confusão que se gerou após o apito final de Luís Godinho no Moreirense-FC Porto (0-1).Ainda segundo revela o mapa de castigos, ao adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto foi ainda aplicada uma multa de 2.040 euros, enquanto o treinador principal do Moreirense terá de desembolsar 840 euros.